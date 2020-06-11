Нальчик, , 16:45 — REGNUM Два новых госпиталя для размещения пациентов с COVID-19 готовят в Кабардино-Балкарии. Их открытие позволит развернуть 300 коек для заразившихся коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе минздрава республики.

Перепрофилируются подразделения в Республиканской детской клинической больнице на 200 коек и Чегемской центральной районной больнице на 100 коек. Отмечается, что в настоящее время идет монтаж кислородной разводки, формируются бригады и график работы медработников. В ближайшее время госпитали будут готовы к приему пациентов.

«На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций с коечным фондом 1283 единицы, где получают помощь 1158 человек», — добавили в минздраве.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:35 11 июня в Кабардино-Балкарии выявлено 3655 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 1838 человек с подтвержденным COVID-19, 34 пациента скончались.