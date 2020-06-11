Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Все граждане Грузии в случае проявления у них каких-либо признаков ОРВИ должны обращаться в медучреждения и проходить тестирование на коронавирус по технологии ПЦР. Об этом на рабочей встрече с представителями минздрава 11 июня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он поручил соответствующим ведомствам расширить масштабы тестирования параллельно росту рисков на фоне открытия экономики и отмены ограничений.

В настоящее время тестирование на коронавирус делают 18 лабораторий по всей Грузии, в июле их число увеличится до 24. Если сейчас ежедневно делается до 1500 тестов, в ближайшее время их число возрастет до 4500, а осенью ежедневно планируется делать 6000−8000 тестов.

«Каждый гражданин в случае проявления у него таких симптомов, как повышенная температура, кашель, затруднение дыхания и прочие респираторные симптомы, должен немедленно обращаться в службу 112, к семейному врачу для прохождения тестирования по технологии ПЦР», — говорится в информации о рабочей встрече, которую распространяет администрация правительства.

На 11 июня в Грузии фиксируется 831 случай коронавируса, 694 человека выздоровели, 13 скончались. За последние сутки было выявлено 6 новых случаев коронавируса, причем в 4 из них источник заражения пациентов установить не удалось, что вызывает особую тревогу у специалистов и правительства.