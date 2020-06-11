Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM В посёлке Двуречье Кагальницкого района Ростовской области увековечили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Открытие мемориала состоялось на территории Калининской школы №7, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 11 июня.

На месте, где воздвигнут памятник, в течение многих лет располагался рукотворный обелиск, на котором была высечена 61 фамилия бойцов-красноармейцев, не вернувшихся с фронта. Изготовить мемориал было решено три года назад, когда был поднят вопрос ремонта общеобразовательного учреждения.

«Учителя и работники школы собрали 20 тыс. рублей, ещё 25 тыс. рублей выделило сельхозпредприятие «Раздолье», средства местного бюджета составили 13 тыс. рублей, областного — 131 тыс. рублей. Памятник получился достойный, современный. Сделали его из черного гранита», — отметил рассказал глава администрации Калининского сельского поселения Александр Черкашин.

На гранитной плите изображён солдат с ребёнком на руках. Надпись на монументе гласит: «Односельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 1941−1945. Они отдали жизнь за Родину».