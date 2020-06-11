Амстердам, , 16:31 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело в Нидерландах отметку в 48 тыс. человек, сообщает 11 июня Национальный институт здравоохранения (RIVM).

Всего в стране зарегистрирован 48 251 случай заражения SARS-CoV-2.

При этом общее количество умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране составило 6044, а за последние сутки скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано свыше 7,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 408 тыс. человек числятся в списках умерших.