Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM В Ростовской области 12 июня в рамках празднования Дня России волонтёры раздадут ленточки в цветах российского триколора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Донские волонтеры раздадут прохожим на улицах и посетителям общественных мест более 250 тыс. триколор-лент. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы постарались передать атмосферу праздника как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Распространение лент будет производиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Волонтёры проведут акцию не только на территории автозаправочных станций, магазинов и аптек, но и на станциях переливания крови, а также при оказании адресной помощи нуждающимся.