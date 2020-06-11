Бишкек, , 16:25 — REGNUM Более полутора сотен киргизских мигрантов не могут вернуться на родину из Якутии. Авиарейс, которым их должны были вывезти в Киргизию, отменили. Об этом заявила депутат Айнура Аскарова на заседании киргизстанского парламента, передает «Kaktus.media».

По словам народной избранницы, рейс по маршруту «Якутск — Бишкек», назначенный на 5 июня, так и не состоялся. В результате чего 162 киргизстанца, в том числе беременные женщины, дети и пожилые люди, остаются в Якутии.

«Они не смогли прибыть на родину якобы из-за отсутствия мест в обсервации», — уточнила она и потребовала от правительства вплотную заняться этой проблемой.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 11 июня, в Киргизию прилетел авиалайнер компании «Fly Dubai», на котором вернулись на родину 187 киргизстанцев, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения по причине пандемии коронавируса.