Архангельск, , 16:22 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области региональный референс-центр подтвердил 157 новых случаев COVID — 19, большая часть из них выявлена в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

В Северодвинске, на который приходится около половины всех выявленных в области случаев COVID-19, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 42 человек, 32 из них — сотрудники градообразующих предприятий.

Общее число зараженных коронавирусом в регионе выросло до 3 519. 985 пациентов из них уже выписаны из больниц, четверо скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области новый коронавирус был обнаружен у 25 беременных.