Москва, , 16:45 — REGNUM Анонсированные 11 июня мэрией Москвы сертификаты на покупку товаров и услуг участникам голосования по поправкам в Конституцию РФ являются несвоевременной и недостаточной мерой поддержки населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

«Видимо, московская мэрия очень дёшево ценит москвичей. Что она тогда дала пенсионерам по 2 тысячи потом еще две пообещала. Теперь Сергей Семёнович [Собянин] даст по 5 тысяч рублей двум миллионам из реальных 15 млн жителей Москвы», — сказал Тимонов.

Депутат Мосгордумы отметил, что данные меры не только недостаточные, но ещё и не своевременные. Деньги населению следовало выдавать сразу после введения режима самоизоляции и минимум по 25 тысяч рублей на одного взрослого человека. Именно эта сумма позволит человеку прожить в течении месяца. Тем не менее, назвать эти сертификаты попыткой подкупа избирателей нельзя, считает парламентарий.

«Это нельзя трактовать как попытку подкупа, потому что не ставится условия за что голосовать», — сказал Тимонов.

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