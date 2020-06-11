Москва, , 16:39 — REGNUM Освидетельствование пляжей Москвы может пройти за один день, если поступит распоряжение об их открытии. Об этом 11 июня сообщил замруководителя Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по Москве Владимир Волков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Он отметил, что решение о начале купального сезона принимается комиссиями префектур округов после соответствующего решения правительства Москвы.

«Мы готовы освидетельствовать все пляжи за один день», — сказал Волков, уточнив, что подготовка к купальному сезону в Москве уже завершена, а решение об их открытии будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, вода в московских водоемах прогреется до 20 градусов уже в конце текущей недели.

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