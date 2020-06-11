Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 16:15 — REGNUM Школьники ямальского города Лабытнанги ушли на каникулы в детские онлайн-лагеря. Педагоги муниципальных центра детского творчества и детской школы искусств работают с воспитанниками в удалённом формате и ведут ежедневные занятия. Тема акции #ОкнаРоссии была воспринята ребятами с воодушевлением, сообщила корреспонденту ИА REGNUM педагог Центра детского творчества Елена Кошелева.

Чумы из бумаги Vk.com/dshi_lbt

«Мы делали сердечки, голубей и другие украшения для окон с ребятами из онлайн лагеря «Движение вверх!». При этом проговариваем, что означают цвета российского флага, говорим о сути нашего праздника — Дня России. Праздника любви к родине, которая начинается с любви к родителям, к дому, к городу. Так как занятия мы ведём онлайн из дома, к нам присоединился мой четырёхлетний сын, который с удовольствием вырезал из бумаги символы», — рассказала Елена Кошелева.

Двери детской школы Искусств Лабытнанги

Затем, согласно заданию, ребята украшают окна вырезанными из цветной бумаги трафаретами и фотографируют, ставя хэштеги #ОкнаРоссииЛабытнанги #ЯЛюблюРоссию #МояРоссия #МыРоссия #МыВместе #МыГражданеСвоейСтраны.

Лабытнанги в переводе с языка ханты — семь лиственниц Vk.com/dshi_lbt

Окно преподавателя Елены Кошелевой Vk.com/cdt_lbt

В детской школе искусств Лабытнанги для ребят выложили в паблике социальной сети пошаговую инструкцию оформления окон ко Дню России с ямальским колоритом — кедрами, чумами и полярной звездой. Как пример оформления, педагоги украсили входные двери творческого учреждения.