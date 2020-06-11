Нижний Новгород, , 16:15 — REGNUM В Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области подвели итоги открытого областного конкурса социальной экологической рекламы «Все о раздельном накоплении отходов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

На суд жюри было представлено более 150 работ из разных районов области. Победителей определяли по двух номинациям — «Экологические видеоролики «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» и «Социально-экологический плакат «Мы за чистый город!» и по возрастным категориям.

«Мы специально не стали ограничивать условиями конкурса возрастную категорию и принадлежность участников к тем или иным бюджетным и коммерческим организациям. Это конкурс для всех, так как воспитание экологической культуры — общее дело. Именно экологическое просвещение является одним из главных условий успешной реализации нацпроекта «Экология». Мы обязательно будем размещать работы победителей и участников конкурса на разных площадках, они лягут в основу тематических материалов министерства экологии региона», — рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской областиДенис Егоров.

Среди призеров — учащиеся младших классов школы, подростки, взрослые, коллективы общественных организаций, школ и детских садов.