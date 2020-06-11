Париж, , 16:14 — REGNUM Количество сотрудников французской системы здравоохранения, заразившихся коронавирусом, составляет, как минимум, 50 тысяч, передаёт 11 июня BFMTV.

Уточняется, что более 30 тысяч — это сотрудники больниц, свыше 16 тысяч — сотрудники домов престарелых.

Комментируя статистику, Анн Бергер-Карбонн, возглавляющая отдел инфекционных заболеваний Национального агентства здравоохранения, отметила, что окончательные данные ещё не получены, то есть число заболевших врачей может оказаться большим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня, во Франции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превышает 155 тысяч, летальных исходов среди людей этой категории достигло 29 319.

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