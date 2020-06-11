Бишкек, , 16:13 — REGNUM В Киргизию прибыл самолет авиакомпании Fly Dubai, на котором вернулись на родину 187 киргизстанцев, в том числе малолетних детей, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Отмечается, что этот авиарейс удалось организовать благодаря договоренностям, достигнутым между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Перед вылетом самолета из ОАЭ все пассажиры сдали экспресс-тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. А сразу по прибытии в Киргизию их поместили на карантин в обсервацию.