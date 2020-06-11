Бишкек, , 16:11 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе среди медиков — 10 случаев. Об этом сегодня, 11 июня, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 2129 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 419 медицинских работников (каждый пятый случай заражения).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в столице Киргизии — 691. На втором месте расположилась Нарынская область — 401. На третьем — Чуйская область — 312.

Затем следуют Ошская область — 246 выявленных случаев заражения, город Ош — 244 и Джалал-Абадская область — 174.

Замыкают список: Баткенская область — 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, Иссык-Кульская область — 25, и Таласская область — 2.

За сутки из стационара выписано 58 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии по республике после выздоровления выписано 1630 пациентов.

За все время в Киргизии зарегистрировано 26 смертей от COVID-19. Среди них два врача.