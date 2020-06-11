Рига, , 16:06 — REGNUM Противовоздушные международные военные учения Baltic Zenith 2020/Tobruq Arrows 2020 ВВС Латвии вместе военными из Литвы и США проходят на морском побережье Юрмалциемса (Jūrmalciems) и Павилосты с 1 по 20 июня. Об этом пишет официальный портал минобороны Латвии Sargs.lv.

По данным военного ведомства, целью учений является отработка навыков развёртывания и стрельбы из систем ближнего действия противовоздушной обороны RBS-70, Grom, Avenger, а также из недавно закупленных НАТО установок Stinger.

«Сегодня в Jūrmalciems мы провели небольшую противовоздушную защитную операцию вместе с нашими союзниками из США. Сделали на практике то, что раньше только учили на курсах», — заявил командующий национальными вооружёнными силами (ВС) Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калныньш журналистам портала Sargs.lv.

В учениях принимают участие 250 военнослужащих НВС и национального ополчения Zemessardze, наряду с союзниками.