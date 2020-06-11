Тамбов, , 16:00 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году по нацпроекту «Образование» будут отремонтированы семь школьных спортзалов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Школьный спортзал Сергій Дмитерчук

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает особенно важным создать современную инфраструктуру для обучения детей в регионе, причем не только в городах, но и в сельской местности. На Тамбовщине строятся новые школы, проводится капитальный ремонт существующих учебных заведений, особое внимание уделяется и обновлению спортзалов. В 2020 году на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» выделено 18,1 млн рублей.

Работы по обновлению спортзалов проведут в уваровщинской школе Кирсановского района, кочетовской школе Мичуринского района, серповском филиале устьинской школы Моршанского района, филиале ржаксинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова в поселке Чакино, филиале сосновской школы №2 в селе Вторые Левые Ламки, рассказовском филиале Платоновской школы, цнинской школе №2 Тамбовского района.

В управлении образования и науки области подчеркивают: сельские школы для проведения работ по ремонту спортзалов отбирались очень тщательно. Среди основных критериев — обучение ста и более человек; в населенном пункте, где расположена школа, должны проживать тысяча и более человек; возможность открытия в 2020 году спортивных клубов и ряд других показателей.

Сейчас в спортивных залах школ проводятся демонтажные работы, отделка стен, замена полов, другие работы. Поставка оборудования запланирована на июнь — август.