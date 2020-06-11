Рига, , 15:56 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на два. Об этом 11 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 1581 тест, общее количество обследованных превысило 123 360. В стационаре по-прежнему находится 11 пациентов, у троих из них болезнь протекает в тяжёлой форме. 167 человек за это время были выписаны.

Всего в стране от COVID-19 скончались 26 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса.