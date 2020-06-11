Рига, , 15:53 — REGNUM На выпускные в школах Латвии до 30 июня включительно могут собраться не более 300 человек на открытом воздухе, и 100 в закрытом помещении. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил начальник департамента надзора за качеством образования страны Юрис Зиварт в ходе пресс-конференции.

«Руководителям школ необходимо проследить, чтобы группы людей не пересекались между собой, а скопление людей не было плотным», — сказал Зиварт.

По его словам, большим школам следует установить график проведения мероприятий, а также предупредить родителей, чтобы число пришедших поздравить выпускников было разумным.

Принятые правительством Латвии правила устанавливают, что до конца июня число собравшихся вместе не может превышать 100 в закрытых помещениях и 300 на свежем воздухе. С 1 июля по 31 июля в помещениях, площадью более 1000 квадратных метов, могут находиться одновременно до 500 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса.