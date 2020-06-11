Алушта, Крым, , 15:54 — REGNUM В крымской Алуште в рамках подготовки ко дню России повесили баннер с ошибкой в названии страны — с одной буквой «с», передаёт 11 июня корреспондент ИА REGNUM.

CPCBoTD65YQ Фото сообщества «Чёрный список. Алушта»

По информации чиновников администрации города, баннер изготовила частная фирма из Симферополя по заказу местных властей.

«Баннер провисел на здании Дома творчества «Подмосковье» не более получаса, как только увидели ошибку, сразу сняли его. Заместитель главы администрации города, курирующий этот вопрос, получил выговор. Новый баннер был изготовлен за счёт предпринимателя», — сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Напомним, ранее глава администрации Алушты Галина Огнева во время заседания оперативного штаба некорректно высказалась о туристах, которые нарушили режим самоизоляции и выбрались на пляж со своими собаками: «Чтоб они сдохли, эти собачки», — сказала чиновница.