Алушта, Крым, 11 июня 2020, 15:54 — REGNUM В крымской Алуште в рамках подготовки ко дню России повесили баннер с ошибкой в названии страны — с одной буквой «с», передаёт 11 июня корреспондент ИА REGNUM.
По информации чиновников администрации города, баннер изготовила частная фирма из Симферополя по заказу местных властей.
Напомним, ранее глава администрации Алушты Галина Огнева во время заседания оперативного штаба некорректно высказалась о туристах, которые нарушили режим самоизоляции и выбрались на пляж со своими собаками: «Чтоб они сдохли, эти собачки», — сказала чиновница.