Москва, 11 июня 2020, 15:51 — REGNUM Личные данные москвичей, использованные при оформлении цифровых пропусков, будут удалены после завершения всех судебных дел, связанных с работой пропускной системы. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.
Немерюк отметил, что удаление базы данных будет публичным. Пока что это сделать невозможно, так как идут суды — жители подавали жалобы на саму систему цифровых пропусков и выписанные штрафы. «Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы», — приводит издание слова Немерюка.
Таким же образом поступят с данными из приложения «Социальный мониторинг».
Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил изданию, что данные, полученные при оформлении цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».