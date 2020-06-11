Москва, , 15:51 — REGNUM Личные данные москвичей, использованные при оформлении цифровых пропусков, будут удалены после завершения всех судебных дел, связанных с работой пропускной системы. Об этом 11 июня сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Немерюк отметил, что удаление базы данных будет публичным. Пока что это сделать невозможно, так как идут суды — жители подавали жалобы на саму систему цифровых пропусков и выписанные штрафы. «Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы», — приводит издание слова Немерюка.

Таким же образом поступят с данными из приложения «Социальный мониторинг».

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил изданию, что данные, полученные при оформлении цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».