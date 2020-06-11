Стокгольм, , 15:49 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 19 человек. Такие данные 11 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 11 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 814 человека. Их число увеличилось на 19 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 48 288 человек. За сутки было выявлено 1 474 новых случаев заражения.

По состоянию на 11 июня 2 244 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.