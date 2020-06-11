Хельсинки, , 15:45 — REGNUM Представители министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии совместно со своими коллегами из Национальнлого института здравоохранения и социального обеспечения заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции стабильная. Активного роста числа новых заражений не наблюдается. Об этом 11 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

В ходе очередной пресс-конференции было отмечено, что число репродукций вируса, характеризующее его контагиозность (коэффициент R0), которое показывает, сколько людей заражаются одним инфицированным человеком, в Финляндии стабильно составляет 0,7−0,8.

Медики заявили, что эпидемиологическая ситуация в Финляндии очень похожа на ситуацию в Норвегии, Дании и Эстонии. Однако ситуация в Швеции по-прежнему вызывает обеспокоенность у финских коллег.

Однако, несмотря на спокойную ситуацию с коронавирусом, медики предупредили о сохраняющейся опасности. Поэтому они настойчиво рекомендовали мыть руки и соблюдать все необходимые меры по социальному дистанцированию.