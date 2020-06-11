Красногорск, , 15:33 — REGNUM Стоматологические поликлиники Московской области с 15 июня возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, стоматологические клиники вернутся к плановому режиму работы и записи к специалистам. При посещении поликлиник по-прежнему необходимо будет носить маску и перчатки, а после каждого приема будут проводить плановую дезинфекцию. На входе у пациентов будут замерять температуру.