Архангельск, , 15:29 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области к аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявил глава регионального оперативного штаба Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, регион продолжает закупать аппараты. На выделено более 176 млн рублей. Часть оборудования закупается на спонсорские деньги. Всего в область поступит 117 аппаратов.

Все новые аппараты будут введены в эксплуатацию после того, как региональный минздрав получит документальное подтверждение о безопасности их использования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в больнице Петербурга произошло возгорание нового аппарата ИВЛ «Авента-М». В результате пожара погибли пять человек. После трагедии на территории России было приостановлено обращение аппаратов.