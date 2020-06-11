Ханты-Мансийск, , 15:14 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) центр развития дошкольников «Беби-клуб» стал очагом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Двое малолетних воспитанников клуба заражены коронавирусом. Данную информацию подтвердила журналистам руководитель центра Алла Глебова.

Когда 8 июня стало известно о болезни одного из малышей, клуб закрылся. Позже Алле Глебовой сообщили ещё об одном заразившемся ребёнке, посещавшем центр.

Ранее, 10 июня, коронавирус подтвердился у воспитанника сургутского детского сада «Космос». Причём с конца мая это дошкольное учреждение было закрыто на карантин по причине выявления коронавируса у врача, проводившего осмотр детей.

Напомним, экономическая столица Югры является одним из самых крупных очагов коронавирусной инфекции в регионе. Только на 11 июня 2020 года из 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией треть приходится на Сургут и Сургутский район.