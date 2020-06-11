Воронеж, , 15:08 — REGNUM Санитарка приёмного отделения больницы Воронежа №3, у которой ранее был подтверждён положительный тест на коронавирус, скончалась, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. Она стала первым воронежским медиком, скончавшимся после подтверждения заражения коронавирусом.

«У неё был коронавирус, но она не работала с пациентами с таким диагнозом или с подозрением на него. Заражение произошло в быту и не связано с выполнением должностных обязанностей», — уточнили в оперативном штабе.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной медика. Надеюсь, горестный пандемический список медицинских работников нашей области больше не будет пополняться», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Всего в Воронежской области жертвами коронавируса стал уже 21 человек. Общее число заразившихся достигло 3 тыс. 766 человек.