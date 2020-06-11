Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Четыре случая коронавируса с неустановленным источником заражения содержат большой риск и могут вызвать повторный эпидвзрыв, заявил на заседании правительства Грузии 11 июня премьер-министр Георгий Гахария.

По его информации, из 6 новых случаев коронавируса, которые были подтверждены за последние сутки, источник заражения 4 неизвестен, а 3 из этих четырех пациентов с неустановленным источником инфицирования находятся в Тбилиси.

«Это фактически 4 новых кластера, в отношении которых мы никакого представления не имеем о том, где, когда и как произошло их инфицирование. Это очень тревожно. Кроме того, все должны понимать, что нужно действовать крайне осторожно и ни в коем случае нельзя делать таких шагов, в результате которых Грузия может потерять все то, чего она уже достигла в борьбе с коронавирусом», — пояснил премьер.

На 11 июня в Грузии фиксируется 831 случай, 694 человека выздоровели, 13 скончались.