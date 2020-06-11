Анкара, , 15:00 — REGNUM Сотрудник Генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз признан виновным в пособничестве террористической группировке. Такое решение вынес суд в Турции. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

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Суд приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения.

«На этот раз меня просят наказать за пособничество террористической организации. В то время как документы и показания свидетелей в деле доказывают мою невиновность, — подчеркнул в ходе заседании суда Топуз. — У меня никогда не было связи ни с одним учреждением и представителем организации ФЕТО».

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Напомним, ранее прокуратура потребовала приговорить сотрудника Генконсульства США Метина Топуза к тюремному сроку от 7,5 до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Метин Топуз называется участником запрещенной в Турции организации ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают основным организатором попытки переворота в июле 2016 года. Он был арестован осенью 2017 года.

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