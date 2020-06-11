Анкара, 11 июня 2020, 15:00 — REGNUM Сотрудник Генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз признан виновным в пособничестве террористической группировке. Такое решение вынес суд в Турции. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.
Читайте также: В Турции потребовали до 15 лет тюрьмы для сотрудника генконсульства США
Суд приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения.
Также по теме: Турция обвинила в терроризме сотрудника консульства США
Напомним, ранее прокуратура потребовала приговорить сотрудника Генконсульства США Метина Топуза к тюремному сроку от 7,5 до 15 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Метин Топуз называется участником запрещенной в Турции организации ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают основным организатором попытки переворота в июле 2016 года. Он был арестован осенью 2017 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудника консульства США в Стамбуле могут посадить пожизненно — Anadolu