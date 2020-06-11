Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в Грузии, была сделана своевременно, но если население не будет соблюдать определенных правил, что ситуация может обостриться. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии заявил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

«Отмена ограничений не была преждевременной. Это было сделано своевременно, а в дальнейшем все зависит от того, как будем вести себя мы с вами, как будет соблюдать правила бизнес», — пояснил Имнадзе.

По его словам, вторая волна, с большой вероятностью, ожидается нынешней зимой, и об этом свидетельствует опыт предыдущих пандемий.

«Вторая волна коронавируса будет, и это не только наше мнение, это мнение тех людей во всем мире, которые работают в этой сфере. Большинство ожидает наступления второй волны. Это прежде всего, старый опыт, точнее, опыт пандемии 1918 года и опыт пандемии 2009 года. Вторая волна пандемии 1918 года была намного сильнее первой», — заявил Паата Имнадзе.

На 11 июня в Грузии фиксируется 831 случай коронавируса, 694 человека выздоровели и 13 скончались.

Как известно, поэтапную отмену ограничений правительство Грузии начало в конце апреля, а в мае ускорило этот процесс, и сегодня в стране уже работает большинство объектов и предприятий, возобновил движение транспорт. Обязательным правилом, которые должны соблюдать граждане, является ношение масок в закрытых помещениях.

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