Сиэтл, США, , 14:50 — REGNUM Компания Wizards of the Coast решила убрать из игры Magic: The Gathering семь наиболее «расистских» карт. Об этом 10 июня сообщило издание Kotaku.

Из игры будут убраны следующие карты: Cleanse, Stone-Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison, Crusade и Invoke Prejudice. Представители компании сообщают, что эти меры были приняты из-за наличия на картах «расистских изображений, текста или их комбинаций».

Напомним, Magic: The Gathering — это популярная коллекционная карточная игра. Она выпускается с 1993 года.

