Москва, , 14:50 — REGNUM Технология безопасности проведения ЕГЭ отработана и реализуется уже шестой год подряд. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается объективности ЕГЭ, то изменений здесь не планируется. Все требования будут реализованы. Уже шестой год подряд нет утечек, нет ЕГЭ-туризма, завышенных результатов. Технология отработана, и она предусматривает открытость экзамена, чтобы все сдающие были в равных условиях», — сказал Кравцов.

По его словам, лица, сдавшие ЕГЭ на максимальный балл, есть, но это связано с качеством образования: «Стобалльники есть, но это связано с повышением качества образования».