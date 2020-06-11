Минск, , 14:49 — REGNUM За последние сутки на территории Белоруссии было выявлено 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в результате чего их общее число достигло 51 816. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на … коронавирус», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число тестов на коронавирус, которые были проведены в республике с начала пандемии на сегодняшний день составило 678 570.

Кроме этого, сообщается, что за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли пять пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов теперь стало 293.

При этом уточняется, что за этот же период от нового заболевания в стране вылечилось 976 пациентов и теперь их общее число стало 26 643.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 900 пациентов скончались на территории США за прошедшие сутки от COVID-19.