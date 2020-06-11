Псков, , 16:31 — REGNUM Главы нескольких больниц Псковской области, которые на протяжении трех дней не могли решить, куда госпитализировать беременную женщину с подозрением на коронавирус, получили дисциплинарные взыскания. Об этом 11 июня во время совещания с губернатора региона заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, инцидент с беременной женщиной-фельдшером из города Невель произошел в конце мая. Как стало известно, она несколько дней не могла добиться госпитализации. В итоге, когда женщину (на 26 неделе) доставили в COVID-центр в Псков, ее состояние резко ухудшилось, из-за чего врачам пришлось срочно проводить кесарево сечение. Ребенка и женщину удалось спасти.

По словам Гаращенко, пока женщина болела дома и занималась лечением, которое ей посоветовали врачи, было упущено время, из-за чего состояние будущей матери резко ухудшилось.

«За нарушения в оказании медицинской помощи беременной женщине из Невеля руководители Невельской межрайонной больницы, Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы получили дисциплинарные взыскания», — заявила областная чиновница.

Она уточнила, что руководителю Невельской межрайонной больницы был сделан выговор, а его коллегам по двум другим больницам — замечания.

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