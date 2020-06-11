Элиста, , 14:43 — REGNUM Расследование громкого уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при строительстве Левокумского водопровода завершили следователи в Республике Калмыкия. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств федерального бюджета, выделенных в 2014 году ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз» на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод Северо-Левокумского месторождения в п. Южный объекта «Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, схему хищения бюджетных средств организовал директор Управления «Калммелиоводхоз» (позже занял пост первого заместителя председателя правительства республики) — он завышал реальную рыночную стоимость поставленного технологического оборудования при его закупках за счёт бюджета. Также следователи усмотрели в действиях фигуранта факты злоупотребления своими должностными полномочиями — по мнению СК, он не контролировал ход строительства важнейшего для региона объекта, в результате бюджету был причинён значительный материальный ущерб, а водопровод не сдан в срок. По подсчётам следователей, в общей сложности действиями фигуранта дела и его соучастников государству был причинён ущерб на сумму около 300 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела были установлены все обстоятельства совершенных преступлений, дана правовая оценка действиям должностных органов исполнительной власти, заказчиков и подрядчиков выполнения строительных работ, арестовано имущество обвиняемых на сумму более 135 млн рублей. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей», — уточнили в СК.

Следователи также считают, что в мае 2014 года директор Управления «Калммелиоводхоз» незаконно с использование служебных полномочий, а также труда сотрудников управления, ресурсов казённой техники организовал строительство охотничьей базы на территории Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия для использования в своих личных целях.

Уголовное дело направлено прокурору Республики Калмыкия для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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