Псков, , 14:49 — REGNUM В Псковской области почти весь развернутый коечный фонд занят. Помимо зараженных коронавирусом, отмечается очень значительный рост числа заболевших внебольничной пневмонией. Об этом 11 июня во время совещания с губернатором региона заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в настоящий момент в регионе развернуто 915 коек, для больных коронавирусом добавили еще 150 коек в Великих Луках. Таким образом, 1065 коек практически заполнены, и у региона нет 50% свободного коечного фонда.

«Коллеги, рост пневмоний колоссальный, он до 10 раз выше, чем в предыдущие годы, — заявила Гаращенко. — Из всех пневмоний, которые мы сейчас выявляем, — 30% точно коронавирусные, а до 80% пневмоний клинически похожи на коронавирусные. Поэтому всех их надо расценивать как заведомо опасные».

Также чиновница отметила, что на сегодняшний день 653 пациентов госпитализировано во всю сеть больниц, развернутых для приема коронавирусных больных.

За прошедшие сутки в Псковской области выявлено еще 110 заразившихся коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1535, из них 527 человек выздоровели, 12 умерли.

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