Токио, , 14:43 — REGNUM В 2021 году состоится релиз переиздания одной из самых популярных игр Sega — Alex Kidd in the Miracle World. Об этом 11 июня сообщает издание Eurogamer.

В Alex Kidd in the Miracle World DX геймеров ожидают улучшенная графика, дополнительные уровни и бои с новыми боссами. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, первая игра о приключениях Алекса Кидда вышла в 1986 году. До появления ежа Соника этот персонаж считался неофициальным талисманом Sega.

