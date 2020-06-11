Москва, , 14:43 — REGNUM Повышенная оплата труда жителям России, работающим 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию, оправданна и законна, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В России для работающих в праздничные и выходные дни, согласно ст. 153 ТК РФ предусмотрена оплата не менее чем в двойном размере. При этом в письме Минтруда России от 26.03 2020 г. N14−4/10П-2696 указано, что оплата в нерабочие дни, установленные Указами президента РФ, производится в обычном размере.

1 июля Указом президента РФ объявлен днем голосования, но нет указания о том, что этот день является нерабочим. Но согласно ст.2 И ст.5 1-ФЗ, если дата голосования выпадает на рабочий день, то он будет нерабочим.

Поэтому работа в этот день будет оплачена в двойном размере. Таким образом, никакого противоречия не существует», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей России, работающих 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена повышенная оплата труда.

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