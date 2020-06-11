Нур-Султан, 11 июня 2020, 14:42 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили перевод статьи 130 УК республики «Клевета» в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает 11 июня агентство «Казинформ».
Сенатор Андрей Лкуин отметил, что поправки в законодательство также направлены на повышение прозрачности системы принудительного исполнения наказания.
Кроме того, планируется оптимизировать процессуальные действия судебных исполнителей, а также внедрить информационные технологии в систему исполнения производства.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил декриминализовать статью Уголовного кодекса о клевете. Депутаты парламента одобрили соответствующую поправку 6 мая.
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