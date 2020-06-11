Вильнюс, , 14:39 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига связывает резкий скачок числа заражений SARS-Cov-2 с отменой ограничений и стремлением людей возместить двухмесячную самоизоляцию на массовых мероприятиях и праздниках, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июня.

«Вирус в Литве. Угроза никуда не делась», — сказал Верига на брифинге в парламенте, комментируя суточный прирост заболевших. В Литве все последние несколько недель уровень заболеваемости суточный прирост не превышал 3−9 случаев, а за минувшие сутки выявлено сразу 19 заболевших COVID-19, что стало рекордом за июнь.

Он призвал общество «поберечься» несмотря на снятие карантина и не исключил, что в случае вспышек карантин будет вводиться не в масштабах всей страны, а в отдельных городах или районах.