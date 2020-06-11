Москва, , 14:40 — REGNUM В связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и усилением ветра коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Об этом 11 июня сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики ранее сообщили, что в четверг 11 июня в Москве ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 20 м/с. Ожидается, что за сутки выпадет до 25 миллиметров осадков. «В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сказал Бирюков.

Городским службам поручили активизировать «работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах», — добавил заммэра.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. В случае падения деревьев или шатких конструкций, повреждения ЛЭП, кровли здания, дорожных знаков и указателей бригады готовы оперативно выехать на место происшествия.

Электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Заммэра отметил, что в непогоду лучше по возможности оставаться дома, а при выходе соблюдать максимальную осторожность — обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не парковать автомобили около рекламных щитов.

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