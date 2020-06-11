Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Телефонный разговор между министрами здравоохранения Грузии и Армении состоится сегодня вечером, и на нем будет уточнено, какая помощь нужна Армении и какую помощь ей может оказать Грузия. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 11 июня заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Что касается самого центра по контролю заболеваний, Гамкрелидзе пояснил, что грузинские специалисты могут помочь армянским коллегам с тестированием населения на коронавирус.

«Мы можем в день делать для Армении примерно 500−1000 PCR-тестов, либо можем передать Армении в дар определенное количество, около 10 тысяч тест-систем», — пояснил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Как известно, ситуация с распространением коронавируса в Армении очень обострилась, и на 11 июня фиксируется 14 699 случаев коронавируса, а число летальных исходов достигло 245.

В Грузии ситуация относительно стабильная. Здесь за последние сутки зафиксировано 6 новых случаев. Но эпидемиологов настораживает тот факт, что источник заражения большинства новых пациентов пока установить не удается. А это может свидетельствовать о начале очередного внутреннего распространения вируса.