Киншаса, , 14:36 — REGNUM Африканским странам нужна более масштабная вакцинация из-за опасности новых вспышек лихорадки Эбола. Об этом заявил 11 июня представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга РИА Новости.

По его словам, лихорадка Эбола снова где-то появится, и специалисты должны быть готовы к вспышке, чтобы она не стала столь же масштабной, как раньше. Время от времени вспышки будут происходить.

Решение проблемы заключается в том числе в вакцинации, однако вряд ли вакцину получат те, кто находится вне вспышки. Вакциной будут обеспечивать тех, кто контактировал с инфицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, Нсенга не исключил, что вирус Эбола может распространиться по всей территории Демократической Республики Конго, где новая вспышка лихорадки была объявлена 1 июня.

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