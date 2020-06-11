Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Свыше 900 пациентов скончались на территории США за прошедшие сутки от COVID-19. Об этом 10 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Согласно его данным, за последние 24 часа в стране от нового заболевания умерли 935 человек и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 112 тысяч.

Также сообщается, что за этот же период в США было выявлено 27 234 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число превысило 2 млн.

При этом указывается, что в настоящее время свыше 533 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество умерших от COVID-19 на территории Бельгии за прошедшие сутки возросло на 16 стало составлять 9636.