Архангельск, , 14:32 — REGNUM С начала эпидемии COVID-19 в Архангельской областной клинической больнице коронавирусная инфекция подтвердилась у 25 беременных. У трех из них уже родились здоровые дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«На данный момент научные данные подтверждают — даже если мама больна коронавирусом, она не передает его внутриутробно своему ребенку. То есть все дети от мам с COVID-19 рождаются здоровыми, но должны быть сразу разобщены до тех пор, пока женщина не будет вылечена — малышей изолируют в отдельный неонатальный инфекционный бокс под наблюдение врачей-неонатологов. Также новорожденного дважды тестируют на наличие коронавируса», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии в Архангельской области коронавирусом заразились 3362 человека, 944 из них уже выздоровели.