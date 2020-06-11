Москва, , 14:29 — REGNUM Система электронных дневников в российских школах позволит дать среднегодовую оценку выпускника по итогам прошедшего года обучения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя получение аттестата без ЕГЭ.

«Картину успеваемости действительно можно легко установить без обязательных экзаменов. Сегодня почти в 70% регионах России их провести просто невозможно в виду действующих карантинных мер.

Среднее и высшее образование с точки зрения цифровизации этой весной совершили настоящий прорыв.

В онлайн, например, ушли не только обязательные занятия по школьной программе, но и дополнительные тематические уроки, включая иностранные языки, ментальную математику и даже физкультуру.

Думаю, что будет уместно уже да начала нового учебного года внедрить в практику образования те нововведения, которые показали себя очень эффективными и успешными.

Важно отметить, что будущее в России все-таки должно остаться за качественным очным обучением», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без ЕГЭ.

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