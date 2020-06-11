Кемерово, , 14:27 — REGNUM В Кемерове приступили к строительству многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами — строители забили первую сваю.

Застройщиком выступает ООО «СДС-Строй», финансирует — ХК «Сибирский деловой союз».

«Это будет единственный крытый корт в Кемерове, — сказал на церемонии старта строительства губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Строители обещают возвести его очень быстро — до конца года. Они будут стараться для всех любителей спорта, особенно для начинающих теннисистов».

Теннисный центр будет состоять из четырех кортов с искусственным покрытием площадью 4,5 тыс. кв. метра. Общая площадь центра — 6,8 тыс. кв. метров. Он будет состоять из двух блоков: одноэтажного здания крытого теннисного корта с универсальным залом и трехэтажного здания с физкультурно-оздоровительными комплексами, фитнес-центром, саунами, фито-барами и офисными помещениями.