Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Электронную цифровую подпись в Казахстане переведут в облачный формат для упрощения её применения. Об этом 11 июня заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на отчетной встрече с населением.

По его словам, для использования «облачной» ЭЦП не нужно будет устанавливать дополнительных программ, так как электронная подпись будет храниться на защищенном сервере. Доступ к подписи станет возможным только через видеоидентификацию.

Жумагалиев добавил, что новый способ получения электронной подписи находится на стадии разработки. «Облачную» ЭЦП планируется запустить до конца 2020 года. Сегодня специалисты работают над вопросами безопасности.

Читайте также: Установление инвалидности в Казахстане оформят через СМС