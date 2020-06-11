Москва, , 14:29 — REGNUM Отдых на природе несёт в себе ряд рисков. Такое предостережение директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева приводятся на официальном сайте министерства здравоохранения РФ.

Эксперт напомнил, что май и июнь являются пиком сезона клещей в России. И граждане, которые выезжают отдыхать на природу должны помнить, что эти паукообразные могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и других заболеваний.

«Для предотвращения рисков инфицирования, прежде всего, важно знать, какие заболевания распространены в конкретном регионе. Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть. Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей», — отметил Лукашев.

При этом таким заболеванием как боррелиоз, могут быть заражены клещи на территории всей страны. Только в Подмосковье переносчиком этого заболевания является примерно каждый третий клещ.

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