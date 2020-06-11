Москва, , 14:28 — REGNUM Более 17% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу нового типа. Таковы результаты второго этапа исследования на наличие популяционного иммунитета, сообщила 11 июня журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первый этап исследования проходил с 4 по 21 мая, тогда антитела были выявлены у 12% москвичей. Второй этап завершён, он показал антитела G у 17,4% жителей города. Популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая в Москве началось исследование формирования иммунитета к коронавирусу методом иммуноферментного анализа.

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