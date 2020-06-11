Москва, , 14:27 — REGNUM Флешмоб, посвященный Дню донора, в социальных сетях запустили активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Об этом сообщают участники флешмоба на своих страницах в соцсетях.

В рамках акции участники должны ответить на вопрос «Почему я стал донором?», опубликовать свой ответ в соцсети и таким образом передать эстафету друзьям.

Участники флешмоба публикуют в сети свои ответы в текстовой форме и в видеороликах.

День донора отмечают 14 июня. В России в преддверии этого дня действует донорская неделя, в ходе которой проводятся различные акции, как в реальной жизни, так и в виртуальной среде.

https://www.instagram.com/tv/CBSYRX7Jjy5/